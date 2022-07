Maltempo Campania, tanti danni per il forte vento a Maiori: chiesto lo stato di calamità

MeteoWeb

Il maltempo che nella notte ha colpito la Campania ha seminato danni in lungo e largo. Ingenti sono quelli che si registrano sulla costa di Amalfi. Il temporale che per un’ora, a partire dalle 4:30, ha imperversato tra Amalfi e Ravello, ha allagato la hall di un albergo in quest’ultima località mentre le conseguenze di maggiore portata ci sono state a Maiori.

Il forte vento ha danneggiato alcune delle strutture presenti sul lungomare, spazzando via tutto ciò che ha incontrato sul proprio cammino: scoperchiate le coperture di alcuni stabilimenti balneari, ombrelloni e sdraio sono volati via, soprattutto nella zona del porto turistico. Sempre sul lungomare, è stata divelta una pensilina installata da qualche mese, sono stati abbattuti lampioni dell’illuminazione pubblica ed elementi di arredo urbano e sono stati sradicati alberi. I gestori di alcuni bar hanno dovuto recuperare tavoli e sedie trascinati per diversi metri.

Con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Maiori, Antonio Capone, ha annunciato la richiesta di stato di calamità naturale.