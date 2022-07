Maltempo Veneto: forti raffiche di vento sul veronese, blackout diffusi | VIDEO

MeteoWeb

L’esteso temporale che ha colpito la Lombardia è ora giunto in Veneto, e in particolare sulla provincia di Verona, spostandosi da Nord Ovest in direzione Est. I temporali stanno interessando attualmente tutta la provincia con forti raffiche di vento e diversi disagi, in particolare nel basso veronese. All’aeroporto Catullo si registrano forti ritardi dei voli dovuti al maltempo.

Anche la zona del lago di Garda è stata sferzata dal vento; a Verona città, invece, il temporale che ha interessato il centro non è stato violento e non ha causato danni. decine di interventi per forti raffiche di vento nelle province di Padova, Verona, Vicenza, Rovigo.

Blackout dalla Lombardia al Veneto

Un blackout sta interessando un vasto territorio, dall’Alto Mantovano, fino al Veneto. Le squadre di Enel sono già al lavoro per ripristinare tutti i guasti segnalati, ma ci vorrà tempo dato che l’area di intervento è molto vasta. Squadre della Protezione Civile sono al lavoro per rimuovere gli alberi caduti sulle strade.