Maltempo Lombardia, alberi caduti e tetti scoperchiati nel Pavese e nel Cremonese | FOTO e VIDEO

Il fronte temporalesco che ha provocato tanti danni nel basso Piemonte ha interessato anche la Liguria, la bassa Lombardia e parte dell’Emilia Romagna. Fortissime raffiche di vento hanno sferzato le province di Cremona e Pavia, causando danni ingenti. Tanti i tetti scoperchiati e gli alberi abbattuti che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A Cremona, si è rischiata la strage, quando il tetto di una struttura è piombato su un’auto in transito, come dimostra il video in fondo all’articolo. Nel centro di Pavia, il vento ha fatto volare sedie e tavolini di alcuni bar. Gli interventi dei pompieri, il cui centralino è stato tempestato di richieste d’aiuto, sono ancora in corso.

Una immensa shelf cloud o nube a mensola ha preceduto l’intensa linea temporalesca che ha colpito la provincia di Cremona (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Nella zona di Codogno, nel Lodigiano, si è formato anche un funnel cloud, ossia un tentativo di tromba d’aria. La nube ad imbuto, fortunatamente, si è dissolta prima che potesse toccare terra.

