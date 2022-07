Maltempo in Piemonte, venti da uragano: case scoperchiate a Castelnuovo Calcea | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito nel pomeriggio il Cuneese, il basso Astigiano e il basso Alessandrino, con associate raffiche di vento lineari di oltre 130km/h, che hanno provocato molti danni in zona. Tetti delle strutture divelti dal vento nell’Astigiano e nel Cuneese, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. A Mondovì, nel Cuneese, è arrivata anche grandine di grosse dimensioni.

Spettacolare la vasta nube a mensola sul bordo avanzante dell’intenso fronte temporalesco tra basso Piemonte e Liguria occidentale. I temporali si muovono verso est/nord-est e interessano ora anche l’Emilia Romagna e la bassa Lombardia.

