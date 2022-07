Missione Artemis: il gigantesco mega razzo della NASA potrebbe prendere il volo tra pochi giorni

La missione Artemis della NASA - che riporterà gli esseri umani sulla superficie lunare per la prima volta in 50 anni, inclusa la prima donna e persona di colore - potrebbe essere lanciata alla fine di agosto: lo hanno annunciato i funzionari dell'Agenzia durante una conferenza stampa. La prima fase della missione, soprannominata Artemis-1, vedrà il lancio del nuovo Space Launch System (SLS) della NASA in un viaggio di 4 o 6 settimane intorno al lato opposto della Luna e ritorno. La NASA ha preso in considerazione il 29 agosto, il 2 settembre o il 5 settembre come prime date di lancio possibili per la missione, ha spiegato l'amministratore associato della NASA Jim Free.