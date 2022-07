Previsioni Meteo Lombardia: l'ondata di caldo volge al termine

Domani nella prima parte del sereno o poco nuvoloso in pianura, qualche addensamento in montagna; dal pomeriggio nubi irregolari in aumento da est, più compatte sui rilievi e prevalentemente di tipo cumuliforme.

Precipitazioni: dalle ore centrali piogge e rovesci a carattere irregolare in formazione sui rilievi ad est, in successiva estensione altrove con breve interessamento di tutta la pianura, più probabile tra il tardo pomeriggio e la notte.

Temperature: minime e massime in diminuzione. In pianura minime comprese fra 21 e 26°C, massime fra 32 e 37°C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: inizialmente deboli meridionali ovunque, dal pomeriggio rinforzo da est in pianura con raffiche fino a forti, in montagna moderati dai quadranti orientali.