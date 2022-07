Samantha Cristoforetti immortala La Réunion: “profuma di banana, vaniglia e cumino”

MeteoWeb

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti si trova da fine aprile sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), impegnata nella missione Minerva, la sua seconda missione sull’avamposto spaziale. In questi mesi, ci ha regalato tante immagini suggestive. Ci ha mostrato città, fenomeni e caratteristiche naturali che sono ancora più mozzafiato quando osservati dall’alto dei 400km di orbita della ISS.

Il 22 giugno scorso, ha immortalato La Réunion, isola francese nell’Oceano Indiano, in uno scatto spettacolare in cui spicca il vulcano Piton de la Fournaise. Un tweet in cui è stata condivisa la foto nelle scorse ore ha suscitato la reazione di AstroSamantha. “Profuma di banana, vaniglia e cumino”, ha scritto in francese su Twitter a proposito dell’immagine.

Ieri è stato annunciato che Samantha Cristoforetti prenderà parte ad una passeggiata spaziale il 21 luglio: sarà la prima donna europea a realizzarne una.