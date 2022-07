Violento terremoto nelle Filippine: paura, danni e crolli sull'isola di Luzon, scossa avvertita anche a Manila | FOTO e VIDEO

Un violento terremoto magnitudo 7 ha colpito le Filippine alle 08:43 ora locale (le 02:43 ora italiana). L'epicentro è stato rilevato sull'isola di Luzon, ad una profondità di 20 km (dati INGV). Al momento non risultano vittime in seguito al sisma: i media locali riportano notizie di danni a edifici e strade a Dolores e a Bangued, dove alcune persone si sono recate in ospedale con lievi ferite. Segnalato anche il crollo parziale di una struttura ospedaliera nella provincia di Abra, che però non avrebbe causato danni a persone. Le forniture di energia elettrica sono state interrotte nelle zone maggiormente colpite a fini precauzionali. La scossa è stata avvertita anche a Manila.