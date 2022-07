MeteoWeb

Cinque scosse di terremoto hanno colpito stamani il Sud della Svizzera, nel Canton Vallese con epicentro nel delizioso borgo turistico di Grimentz, dove le persone si sono impaurite in modo particolare per la scossa più forte, di magnitudo 2.6 delle 08:58 del mattino. In ogni caso non c’è stato alcun danno.