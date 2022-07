Lo straordinario spettacolo del passaggio del Tour de France sul Ponte del Grande Belt | FOTO

MeteoWeb

Oggi pomeriggio il Tour de France ha attraversato il Ponte del Grande Belt, nel cuore della Danimarca, in occasione della 2ª tappa della Grand Boucle che quest’anno è partita ieri da Copenaghen e che anche domani correrà la terza frazione in terra danese prima di rientrare in Francia lunedì. Particolarmente affascinante e suggestivo l’attraversamento del Ponte del Grande Belt, un prodigio dell’ingegneria: è il terzo ponte sospeso più lungo del mondo, nonché il più lungo in assoluto fuori dall’Asia. Mozzafiato le immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.