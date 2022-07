Uruguay, giudice chiede chiarimenti sui vaccini Covid: “funzionano davvero? Come si spiega l’aumento dei morti?”

MeteoWeb

Il giudice amministrativo Alejandro Recarey ha intimato alla Presidenza, al Ministero della Salute Pubblica, all’Amministrazione statale dei servizi sanitari (ASSE) e a Pfizer di presentare tutte le informazioni sui vaccini anti Covid-19 entro 48 ore. L’intimazione fa parte di un processo di protezione avviato per sospendere l’applicazione di questi vaccini sui bambini. Mercoledì 6 Giugno alle ore 9:00 locali (alle 14:00 di mercoledì pomeriggio italiane) si terrà un’audizione alla quale dovranno presentarsi i rappresentanti di tutti gli enti e della società. Nella citazione, il magistrato espone le informazioni richieste in 15 punti.

In esse si chiede che venga presentato il contratto per l’acquisto dei vaccini, che venga dichiarato se il contratto presenta clausole di indennizzo civile o di impunità penale per i fornitori in caso di possibili effetti negativi, che venga fornito “ampio dettaglio” della composizione biochimica dei vaccini, spiegando come avviene la distribuzione dei lotti e i loro criteri, specificando quali sono gli RNA messaggeri e quale significato hanno. Si richiede inoltre che venga segnalata l’eventuale “presenza di ossido di grafene” o “elementi nanotecnologici“.

In un altro ordine, si richiede che si certifichi e motivi se i vaccini sono “sperimentali o meno“, oltre a presentare “ciò che è scientificamente noto – e non noto – sull’efficacia di quelli etichettati come vaccini“. Inoltre, si richiede loro di fornire i dati ufficiali che “dimostrino l’impatto negativo o positivo della cosiddetta vaccinazione sul numero di contagi e decessi diagnosticati con Covid dall’inizio della campagna ad oggi” e che venga indicato se esistono studi “volti a spiegare il notevole aumento dei decessi per Covid-19 a partire da marzo 2021 rispetto all’anno precedente“.

Infine, si richiede che venga indicata in dettaglio l’età media complessiva di coloro che sono morti in Uruguay con una diagnosi di Covid-19 e quanti di questi decessi sono stati causati esclusivamente dalla malattia.