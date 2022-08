Oggi incontro "ravvicinato" con un asteroide grande quanto 2 campi da football, scoperto solo pochi giorni fa

La NASA monitora decine di migliaia di oggetti near - Earth come questo e ha stimato le traiettorie di tutti gli oggetti oltre la fine del secolo. La buona notizia è che la Terra non corre il pericolo di un impatto catastrofico di un asteroide per almeno i prossimi 100 anni, ha affermato la NASA. Tuttavia, gli astronomi sono consapevoli che un piccolo cambiamento nella traiettoria, che potrebbe essere causato da una collisione con un altro asteroide ad esempio, o dall'attrazione gravitazionale di un pianeta, potrebbe alterare l'orbita di un grande asteroide e metterlo su un percorso potenzialmente catastrofico con la Terra.

In quanto tali, le agenzie spaziali prendono molto sul serio la difesa planetaria. Nel novembre 2021, la NASA ha lanciato una missione di deviazione degli asteroidi chiamata Double Asteroid Redirection Test, in cui un veicolo spaziale andrà a impattare direttamente contro l'asteroide Dimorphos largo 160 metri nell'autunno 2022. La collisione non distruggerà l'asteroide, ma dovrebbe cambiarne leggermente il percorso orbitale. La missione aiuterà a testare la fattibilità della deflessione di un asteroide, nel caso in cui qualche roccia spaziale futura dovesse rappresentare un pericolo imminente per il nostro pianeta.