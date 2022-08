Fisica: medaglia Dirac assegnata a Joel Lebowitz, Elliott Lieb e David Ruelle

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" - Ictp di Trieste ha assegnato la medaglia Dirac 2022 a tre scienziati "per contributi rivoluzionari e matematicamente rigorosi alla comprensione della meccanica statistica dei sistemi fisici classici e quantistici": si tratta di Joel Lebowitz , del Center for Mathematical Sciences Research, Rutgers University, USA; Elliott Lieb , Università di Princeton, USA; David Ruelle , dell'Institut des Hautes Études Scientifiques, Francia.

I tre fisici hanno ricevuto la medaglia per l'importante lavoro nella meccanica statistica, contribuendo notevolmente ad approfondire e ampliare la comprensione matematica dei sistemi fisici in molte nuove direzioni, a volte diverse da quelle tradizionali. I loro maggiori contributi includono, tra gli altri, lo studio della fisica del non-equilibrio; la dimostrazione della stabilità della materia; la soluzione analitica di modelli bidimensionali; risultati fondamentali nella teoria dell'informazione quantistica; la definizione degli stati di Gibbs per sistemi infiniti; e l'analisi del caos e della turbolenza.