Maltempo, acquazzone e grandine a Salerno: rami spezzati e allagamenti

I temporali che oggi hanno colpito diverse zone d’Italia, provocando danni, per esempio, a Caltanissetta e nel Senese, hanno interessato anche la Campania. In particolare, poco prima delle 17, un rapido acquazzone, con annessa grandinata, si è abbattuto su Salerno.

Non si registrano particolari danni, se non rami spezzati e qualche allagamento con la comparsa di fango. Disagi, invece, per i tanti bagnanti presenti oggi sulle spiagge che hanno dovuto lasciare in fretta gli arenili. Il maltempo è stato di breve durata, tanto che già dalle 18 è tornato il sereno.