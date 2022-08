Maltempo Calabria, forte vento nel Vibonese: tetto divelto ed evacuazioni a Dasà

Forti temporali hanno colpito anche oggi la Calabria, con nubifragi e forti venti. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo 63mm ad Arena, in provincia di Vibo Valentia, 56mm a Papasidero, 35mm a Campotenese, San Pietro in Guarano, 25mm a Cassari, 24mm a Fabrizia.

Le forti raffiche di vento hanno provocato danni nel Vibonese. A Dasà, è stato divelto il tetto di una casa, che è finito in strada provocando danni alla rete metanifera. La fuoriuscita di gas che ne è derivata ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per bloccare la perdita ed accertare eventuali situazioni di pericolo. Per l'attuazione dell'intervento, si è resa necessaria l'evacuazione dalle case delle persone residenti nella zona. Sul posto anche i Carabinieri.