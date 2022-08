Temporali in Toscana, pioggia, grandine e forte vento nel Senese: alberi abbattuti in molte località

Forti temporali sono in atto in varie zone della Toscana, provocando nubifragi, forti venti e anche grandinate. Come nel Senese, dove si segnalano alberi e pali caduti, rami pericolanti e danni provocati dalle intense piogge. Varie richieste di intervento stanno arrivando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco senesi nel comune di Siena e nella provincia, a Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Abbadia San Salvatore e Castellina in Chianti.