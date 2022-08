Pianta carnivora usa la pioggia per catturare gli insetti

Svelato il modo in cui alcune piante carnivore si nutrono di insetti, utilizzando la pioggia per alimentare le trappole: lo studio degli scienziati dell'Università di Bristol è stato pubblicato su Biology Letters .

Nelle giungle del Borneo, le piante hanno sviluppato innumerevoli metodi di sopravvivenza. La Nepenthes gracilis è tra le più ingegnose: le sue foglie a forma di coppa sono dotate di un coperchio pensile a baldacchino che si trasforma in un trampolino per le formiche quando viene colpita da una goccia di pioggia che cade. Quando ciò avviene, il coperchio della trappola viene accelerato rapidamente verso il basso, spingendo gli insetti che si trovano sul lato inferiore in una trappola piena di liquido sottostante. Durante la salita, la maggiore resistenza della molla - che riporta il coperchio in posizione - rallenta il coperchio steso, in modo che smetta di muoversi prima e la trappola sia pronta a catturare di nuovo.