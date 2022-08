Torna l'appuntamenti con le Perseidi, le stelle cadenti di agosto

"Purtroppo, il picco delle Perseidi di quest'anno si verificherà con le peggiori circostanze possibili per gli osservatori," ha affermato l'astronomo della NASA Bill Cooke , che guida il Meteoroid Environment Office presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama. "La maggior parte di noi in Nord America normalmente vedrebbe 50 o 60 meteore all'ora", "ma quest'anno, durante il picco, la Luna piena lo ridurrà a 10-20 all'ora al massimo". L'evento annuale è comunemente noto come "lacrime di San Lorenzo", dal nome dell'ultimo dei sette diaconi della chiesa romana martirizzati dall'imperatore Valeriano nell'agosto dell'anno 258.

La Luna è molto più luminosa di qualsiasi altro oggetto nel cielo notturno, in grado di "oscurare" tutto con il suo chiarore, salvo le Perseidi molto luminose, mentre attraversano la nostra atmosfera e bruciano molto in alto. Trascorso il plenilunio, quando la luce del satellite si ridurrà, le Perseidi inizieranno a calare di intensità dal 21 al 22 agosto e cesseranno completamente entro il 1° settembre.

Il 2022 probabilmente non è l'anno migliore per fare un viaggio speciale per vedere le Perseidi, ma, se doveste ritrovarvi sotto il cielo stellato tra mezzanotte e l'alba del 13 agosto, non dimenticate comunque di alzare lo sguardo. Perché non si sa mai: potreste ammirare una delle luminose meteore che sfideranno il bagliore della Luna.