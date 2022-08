Forti temporali provocano nubifragi e incendi in Sicilia: danni da grandine per un aereo atterrato a Catania

Fioccano i temporali nelle aree interne del Centro-Sud, dall’Umbria alla Calabria, e altri fenomeni sono in atto in parti di Sardegna e Sicilia. In Sicilia, i fulmini associati ai temporali hanno incendiato un albero a Palazzo Adriano, nel Palermitano. Forte pioggia è segnalata tra San Giuseppe Jato, Corleone e la zona a ridosso dell'Agrigentino.