Allerta Meteo, allarme alluvioni sulle elezioni. Maltempo estremo a Roma

L’Allerta Meteo che è in corso sull’Italia per l’ondata di maltempo iniziata stamani, diventa sempre più seria per le prossime ore e soprattutto per i prossimi due giorni: domenica 25 e lunedì 26 settembre il maltempo sarà violentissimo su buona parte del nostro Paese, proprio in concomitanza con le attesissime elezioni politiche che si terranno domani.

Non è un periodo meteo tranquillo sull’Italia: dopo la terribile alluvione che tra 15 e 16 settembre ha devastato le Marche provocando 13 morti, è alto il rischio che nei prossimi due giorni si verifichino eventi analoghi nell’altro versante dell’Appennino e un po’ più a Sud, tra Lazio e Campania, dove tra domenica e lunedì sono attesi oltre 400–500mm di pioggia, un quantitativo pluviometrico davvero impressionante.

L’ondata di maltempo è già iniziata e da stamani sta colpendo la Liguria in modo ben superiore rispetto alle attese: a Genova sono già caduti fino a 95mm di pioggia in centro e 120mm sulle colline del centro, provocando disagi e allagamenti. Il maltempo si intensificherà già oggi pomeriggio, estendendosi a tutto il Nord e in modo particolare alla Toscana, dove avremo i primi forti temporali della perturbazione con piogge estese, diffuse e abbondanti su tutta la Regione dove sono attesi fino a 100mm di pioggia:

Allerta Meteo: carte impressionanti per domenica 25, il giorno delle elezioni

Domani, Domenica 25 Settembre, mentre l’Italia sarà chiamata alle elezioni, il maltempo si intensificherà scivolando verso Sud. E le ultime previsioni sono davvero molto estreme: il forte vento di scirocco soffierà su tutto il mar Tirreno con un fetch impressionante, di svariate centinaia di chilometri. Questo determinerà mareggiate violentissime su tutto il litorale tirrenico, in modo particolare su quello laziale. Ci sono le condizioni per avere tornado violentissimi sulle coste di Toscana, Lazio e Campania, ma soprattutto le piogge saranno impressionanti con temporali molto violenti su tutto il Lazio, in una delle zone più popolose d’Italia. A Roma è prevedibile che la città vada in tilt con allagamenti dovuti alla pioggia, che secondo i modelli sarà superiore ai 150mm nella zona della Capitale, determinando una vera e propria alluvione. Una situazione che potrebbe condizionare pesantemente il voto nella principale e più popolosa città d’Italia.

Il maltempo proseguirà poi nel pomeriggio-sera concentrandosi sul basso Lazio: al confine tra Lazio e Abruzzo sono attesi nell’arco di 24 ore oltre 400mm di pioggia, con pesantissime conseguenze alluvionali soprattutto nel frusinate. Il maltempo interesserà anche il Nord, in modo particolare il Nord/Est (Friuli Venezia Giulia) e in modo più isolato il Sud, con qualche temporale da scirocco nella Sicilia orientale, nello Stretto di Messina e in Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 26 alto rischio alluvioni a Napoli e in Campania

Il maltempo proseguirà anche dopodomani, lunedì 26 settembre, continuando il suo percorso di discesa verso Sud. E i fenomeni continueranno ad intensificarsi, concentrandosi stavolta sulla Campania e su Napoli dove arriverà una vera e propria alluvione: i modelli prevedono oltre 200mm di pioggia sul capoluogo partenopeo, un quantitativo incredibile che rischia di determinare gravi conseguenze idrogeologiche. Tutta la Campania è a rischio fenomeni estremi ed è alta la possibilità che sulla costa si possano formare tornado di violenza distruttiva con venti impetuosi. Non è possibile prevedere l’esatta localizzazione di questi improvvisi vortici d’aria, ma ci sono tutte le condizioni affinchè se ne possano verificare di molto violenti su tutto il litorale laziale e campano tra domenica e lunedì.

La protezione civile ha già innalzato il livello di rischio ad “arancione” per Domenica 25 Settembre su gran parte del territorio di Toscana, Lazio e Campania. Consigliamo massima prudenza agli spostamenti durante i fenomeni più estremi. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: