Maltempo, forti piogge in Liguria: Genova è già sott’acqua

Il maltempo è arrivato in anticipo rispetto alle previsioni meteo delle scorse ore, e sta provocando forti piogge sulla Liguria centrale e occidentale. Diluvia in modo particolare su Genova, con allagamenti in città dove si registrano i dati pluviometrici più importanti dell’intera Regione. Da stamani, infatti, sono caduti ben 106mm di pioggia a Genova Begato – Cige, 82mm a Genova Sampierdarena, 68mm a Genova Cornigliano Est, 62mm a Varazze Casanova, 57mm a Genova Fabbriche, 56mm a Genova Cornigliano Ovest, 55mm a Genova Granarolo, 48mm a Genova Erzelli, 46mm a Masone località San Pietro, 39mm a Genova Cantieri Mariotti e a Marina di Andora, 34mm a Stella San Martino, 33mm a Genova Sestri Ponente, 31mm a Varazze, 29mm al porto di Arenzano e al Passo del Faiallo, 25mm a Savona e Celle Ligure, 23mm ad Albenga.

Le precipitazioni sono intense e abbondanti: la stazione meteorologica di Genova Bolzaneto ha registrato dati da vero e proprio nubifragio con 25mm di pioggia caduti in 15 minuti, 44mm di pioggia caduti in mezz’ora, 70mm di pioggia caduti in un’ora. Rilevante anche il nubifragio di Genova Fiumara, dove in un’ora sono caduti 56mm di pioggia. La città è letteralmente sott’acqua, perché dal cielo sembra cadere un vero e proprio muro di pioggia. Si registrano allagamenti diffusi, soprattutto nella zona di Sampierdarena, ma al momento non ci sono criticità gravi: la protezione civile sta monitorando la situazione e il livello dei torrenti al momento non desta preoccupazione. La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Regionale, aperta per tutta la durata dell’allerta.

Il maltempo sta interessando anche il Nord/Ovest, con piogge sparse ma più deboli tra Piemonte e Lombardia dove le località più piovose sono comunque quelle meridionali, vicine al confine con la Liguria. Stiamo parlando dei 18mm di pioggia caduti a Mortara (Pavia) e dei 15mm rilevati ad Acqui Terme (Alessandria). Le temperature sono particolarmente basse, pienamente autunnali, con in pieno giorno appena +15°C a Genova sotto il diluvio ma anche a Pavia e Bergamo senza piogge rilevanti, +14°C a Milano, Alessandria e Como, +13°C a Torino, Asti, Novara e Vercelli, +12°C a Cuneo, Varese e Biella.

