Allerta Meteo, è allarme rosso per il maltempo: il bollettino Estofex

Arriva puntuale il bollettino di allerta meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in vista della nuova forte ondata di maltempo che sta per abbattersi sull’Italia, ampiamente annunciata nei giorni scorsi. Gli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli hanno sensibilmente intensificato l’entità del maltempo che nelle prossime ore colpirà il nostro Paese, innalzando il livello di allerta.

Secondo gli esperti di Estofex, nella prima fase del peggioramento e quindi nella giornata odierna, Sabato 24 Settembre, il livello di allerta meteo è “2” tra le isole Baleari, la Sardegna, la Corsica e il Tirreno centrale, l’area del Mediterraneo in cui si potranno verificare i fenomeni temporaleschi più estremi.

Allerta Meteo, i dettagli del bollettino Estofex

Nel bollettino si legge che questo livello 2 si riferisce a “forti raffiche di vento, eccessive precipitazioni temporalesche, grandine grossa e in grado minore anche tornado”. Nel bollettino di allerta meteo di Estofex si illustra la situazione sinottica in Europa, evidenziando che “una perturbazione atlantica si sta lentamente muovendo dalle isole Britanniche verso il Mediterraneo centrale guidata da un fronte freddo che innescherà un altro sistema frontale nel mar Mediterraneo occidentale, tra la Francia meridionale e l’Italia settentrionale. Questo confine sarà l’area di demarcazione tra il freddo dell’Europa occidentale e il caldo persistente nel Mediterraneo, e quest’area di confine si sposterà verso est nella parte centrale del Mediterraneo e sarà la causa principale della forte convezione temporalesca in queste zone“.

Per quanto riguarda l’allerta meteo, gli esperti di Estofex spiegano che “nella parte occidentale del Mediterraneo le temperature superficiali delle acque sono ancora molto calde, e il mix di questo fattore con l’elevato tasso di umidità nei bassi strati produrranno un altissimo valore di CAPE nella zona compresa tra le isole Baleari e la Sardegna. Queste condizioni di instabilità estrema interesseranno soprattutto le zone di mare aperto e le aree costiere, più vicine al mare, mentre l’aria più secca nell’entroterra garantirà maggiore stabilità“.

Allerta Meteo Estofex, le previsioni per i fenomeni di maltempo attesi nelle prossime ore in Italia

Il bollettino prevede quindi i dettagli dell’allerta meteo, evidenziando i primi temporali tra Francia meridionale e Italia nord/occidentale già da sabato mattina, come effettivamente sta succedendo. “Nel corso della giornata i fenomeni temporaleschi, che evolveranno in multicelle e supercelle, si estenderanno verso est, con linee temporalesche più accentuate che determineranno squall-line e cluster temporaleschi molto violenti tra le isole Baleari, l’Italia occidentale, la Corsica e la Sardegna, minacciando il territorio con grandinate molto intense e forti raffiche di vento, provocando una grave minaccia meteorologica. Gli indicatori mostrano anche un rischio di tornado, soprattutto lungo la costa dell’Italia occidentale alla fine del periodo di previsione (quindi la notte tra sabato e domenica e le prime ore di domenica mattina ndr)“.

Questo bollettino Estofex vale fino alle 08:00 di domenica mattina, poi il maltempo si intensificherà ulteriormente ma i dettagli dell'allerta meteo li vedremo nel prossimo aggiornamento.