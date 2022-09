Allerta Meteo, il bollettino Estofex per il Nord: “allarme rosso per supercelle, grandine e tornado”

MeteoWeb

Il centro europeo Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta meteo pubblicando oggi le previsioni del tempo per le prossime ore, e segnalando un “livello 2” di allerta “rossa” per Francia orientale e Nord Italia, “principalmente per grandi grandinate, precipitazioni eccessive e tornado“. Effettivamente stamani abbiamo già avuto forti temporali al Nord e numerosi tornado sulle coste della Liguria, ma l’allerta di Estofex si riferisce in modo particolare ai fenomeni che si verificheranno nelle prossime ore quando il maltempo si intensificherà su tutto il settentrione.

Gli esperti di Estofex spiegano che una bassa pressione posizionata a sud-ovest dell’Irlanda estenderà fenomeni temporaleschi sull’Europa occidentale, particolarmente concentrati su Francia sud/orientale e nord Italia.

L’area di convergenza più pericolosa si trova proprio sul Nord Italia, e in particolare sulla Lombardia, dove sono attese supercelle temporalesche con intense grandinate nelle prossime ore. “Ulteriori tempeste sono previste durante la notte“, aggiungono i meteorologi europei ed effettivamente proprio tra oggi pomeriggio e domattina il Centro/Nord Italia sarà investito da fenomeni particolarmente estremi. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: