Maltempo Marche, è di nuovo allerta meteo: temporali in arrivo

MeteoWeb

È di nuovo allerta meteo nelle Marche devastate dall’alluvione del 15 settembre scorso. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica per temporali, valido dalle 14 di domani, sabato 24 settembre, fino a mezzanotte. Diramata l’allerta gialla per il nord e per il centro della regione per i temporali previsti.

Intanto, nel pomeriggio di oggi, è stato ritrovato il corpo del piccolo Mattia, 8 anni, disperso da quella tragica giornata. Ancora in corso, invece, le ricerche di Brunella Chiù.