Allerta Meteo Toscana: domani niente prima campanella nelle scuole della Lunigiana

MeteoWeb

L’allerta meteo arancione diramata per la giornata di giovedì 15 settembre in parte della Toscana ha costretto a rinviare il primo giorno di scuola in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Domani mattina, infatti, le scuole resteranno chiuse, con il ritorno a scuola rinviato di un giorno.

La decisione è stata presa dai sindaci dell’Unione dei Comuni della Lunigiana e riguarderà le scuole di tutti i comuni della Lunigiana, ad esclusione di quelle del comune di Fosdinovo che invece resteranno aperte, salvo ulteriori aggiornamenti legati alle condizioni meteo che verranno presi a ridosso dell’orario di ingresso degli alunni.