Allerta Meteo Valle d’Aosta: brusco calo delle temperature e vento forte

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida dalla serata di oggi fino a domani, per “venti in intensificazione in montagna con effetto wind-chill e föhn nelle valli“.

Il primo freddo porterà a un brusco calo delle temperature dalla giornata di domani, mentre il vento forte nelle valli si manifesterà in forma di föhn. L’area interessata dall’avviso è l’intero fondovalle di Aosta e cintura oltre alla bassa Valle, in particolare il settore sud-orientale e la valle del Lys.