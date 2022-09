Alluvione nelle Marche: a Cantiano 420 mm di pioggia, la metà di tutto il 2021 | DATI

MeteoWeb

Dopo la devastante alluvione che ha colpito le Marche, provocando vittime e danni ingenti, l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche ha diffuso alcuni dati forniti dalla Rete Meteo Idropluviometrica Regionale.

A Cantiano, il comune più colpito, sono caduti 420 millimetri di pioggia dalle ore 15.00 alle ore 22,30 (di cui quasi 200mm tra le ore 17.00 e le ore 19.00), circa la metà di quanto piovuto in tutto il 2021 e la temperatura è scesa dai 26°C delle ore 14.00 ai 17,3°C alle ore 16.00.

A Barbara, dalle ore 15.00 alle ore 22,45 sono caduti 127mm di pioggia (80mm dalle ore 17,30 alle 19,30). A Scheggia 187,2mm (oltre 50mm in 30 minuti).

Il fiume Misa è straripato a Senigallia (dove sono piovuti solo 5,6mm): alle ore 22 aveva un’altezza di 21cm, alle ore 23,45 di ben 5,31 metri!

Il fiume Sentino, che aveva toccato nei giorni scorsi uno dei tanti record negativi (-41cm), alle ore 19,30 di ieri era salito a 3,67 metri!

“Premesso che il rischio zero non esiste soprattutto di fronte ad eventi meteorici straordinari, è comunque evidente l’urgente necessità di infrastrutturare il territorio con bacini, come il Piano Laghetti proposto da ANBI e Coldiretti ed il Piano Invasi proposto da ANBI nel 2017, capaci di trattenere le ondate di piena e l’acqua in eccesso per utilizzarla nel momento del bisogno per fini irrigui e potabili, nonché per usi complementari come la produzione di energia rinnovabile,” commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

