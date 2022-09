Alluvione Marche: Cantiano lancia una raccolta fondi

MeteoWeb

Sono ancora tragicamente visibili gli effetti della distruzione generata dall’alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre, nella quale hanno perso la vita almeno 11 persone. I danni tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino sono ingenti e la popolazione ha bisogno di aiuto per risollevarsi. Per questo, il Comune di Cantiano, uno dei più colpiti dai violenti fenomeni meteo, ha lanciato una raccolta fondi.

“Come tutti ormai saprete il nostro amato paese è stato gravemente colpito da un disastro senza precedenti. La bomba d’acqua che si è scagliata potentissima sul nostro territorio ha lasciato distrutti patrimonio pubblico, abitazioni, attività commerciali e artigianali, strade, compromettendo seriamente la viabilità all’interno del nostro comune e con le zone limitrofe: i danni dal punto di vista economico sono immensi, ancora più grandi le ferite che noi Cantianesi, insieme a tutti coloro che amano il nostro paese, portiamo nel cuore”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

“Vogliamo intanto ringraziare tutte le persone che si sono spese per aiutare finora: grazie alle forze dell’ordine, grazie ai Vigili del Fuoco, grazie ai soccorsi, grazie alla Protezione Civile, grazie a tutti i volontari, semplicemente grazie. Grazie anche a tutti coloro che hanno rivolto a noi un pensiero, un abbraccio, una parola di conforto: avremo bisogno anche di questo per farci forza e superare quanto successo. In questo momento di profondo dolore ci appelliamo a tutti voi: per chiunque potesse e volesse contribuire, vi lasciamo qui sotto le coordinate bancarie per partecipare alla raccolta fondi promossa dal Comune di Cantiano:

IBAN: IT70Y0538768240 000042012601

BIC: BPMOIT22XXX (pagamenti da estero)

Intestato a: Comune di Cantiano – Tesoreria Comunale

presso: BPER BANCA agenzia di Cantiano

Causale: Alluvione Comune di Cantiano

Grazie anticipatamente a tutti coloro che sceglieranno di farlo. Forza Cantiano”, conclude il post.