Alluvione Marche, il sindaco di Cantiano: “situazione tragica, il centro storico non esiste più”

“La situazione è drammatica, tragica e stiamo facendo la conta dei danni. Fortunatamente a Cantiano non abbiamo al momento notizie di persone coinvolte, non ci sarebbero dispersi, ma il paese è completamente disastrato e il centro storico non esiste più“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano (Pesaro Urbino), tra i paesi delle Marche devastati dall’alluvione. “Ci sono auto accatastate, la zona industriale è completamente allagata, con imprese colpite e macchinari da buttare. Parte del paese è ancora senza elettricità ed è stato sospeso il rifornimento del gas perché sono saltate alcune condotte“.

Nelle prime ore della mattina il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, raggiungerà le zone colpite dall’alluvione nelle Marche per fare un punto della situazione con i territori.

