Alluvione Marche: a Castelleone di Suasa “situazione apocalittica”, mamma e bimbo trascinati via dalla furia dell’acqua

E’ “apocalittica” la situazione a Castelleone di Suasa, comune della provincia di Ancona che sorge su un colle alla destra del fiume Cesano, travolto dal nubifragio di questa notte nelle Marche: lo ha dichiarato a Rainews 24 il sindaco Carlo Manfredi. Volontari e protezione civile sono nella zona del fiume alla ricerca del bambino di 8 anni ancora disperso. “Abbiamo rinvenuto la mamma ancora in vita a circa un chilometro e mezzo dal punto in cui aveva abbandonato l’auto questa notte: la donna era scesa dall’auto con il bimbo quando ha visto arrivare l’acqua e la corrente li ha trascinati via“. L’allerta meteo regionale “era gialla per le zone 1 e 3 le zone appenniniche. Una allerta normale, ma la portata di acqua caduta, quella di un anno, non era prevista. Nel nostro territorio non era tanta quella che è caduta, ma quello che ha portato giù dal monte ha creato il problema“. La zona è isolata, “non abbiamo possibilità di attraversamento con l’altra vallata. Dobbiamo verificare stabilità in alcuni punti delle strade e in altri queste sono ostruite“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: