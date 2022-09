Alluvione Marche, Draghi: “il governo farà tutto il necessario, deliberato lo stato di emergenza”

MeteoWeb

“Quanto successo oggi dimostra come la lotta al cambiamento climatico sia fondamentale”. Lo ha affermato il Premier Mario Draghi nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri in merito alla terribile alluvione che ha sconvolto Marche e Umbria.

“Vorrei esprimere la vicinanza mia e di tutti noi a tutti i familiari delle vittime. Al momento sono 10 morti ma situazione in evoluzione. Alla fine della Conferenza stampa andrò nelle Marche per esprimere di persona questa partecipazione di tutti noi. Curcio è là da stamattina, il Cdm ha deliberato lo stato d’emergenza con 5 milioni per i primi aiuti. Ho parlato con Acquaroli, il governo farà tutto ciò che è necessario”, ha aggiunto Draghi.

“Ringrazio la Protezione Civile e le autorità locali e i sindaci delle zone colpite che sono i protagonisti in prima persona della presenza dello Stato. Ringrazio anche tutti i soccorritori“, ha concluso il Premier.