Alluvione Marche: 13 tra morti e dispersi, 50 ricoverati in ospedale e danni incalcolabili | FOTO LIVE

MeteoWeb

“Ci sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari. E’ piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno, e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate. E’ stato un quantitativo di acqua che si è riversato sui territori in maniera repentina portando scompiglio e morte“: questo il quadro fornito dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ricostruendo quanto accaduto questa notte nelle Marche, dove numerose località sono state travolte da una violenta alluvione. Nei prossimi giorni “è atteso un peggioramento meteo, ma siamo al lavoro per essere pronti“. Curcio è arrivato ad Ancona per la riunione per coordinare gli interventi di soccorso. Poi ci sarà un sopralluogo nelle aree colpite nelle province di Ancona e Pesaro Urbino. “I bollettini sono pubblicati, c’è un tema di allertamento. E’ abbastanza evidente che l’evento, per come si è manifestato, è stato molto molto peggiore di quello che era stato previsto“, questo è evidente ed influisce su catena di allertamento, ha evidenziato il capo della Protezione Civile, rispondendo a chi gli chiedeva se era stata data una allerta meteo. “Ora dobbiamo concentrarci sulle cose da fare adesso. Il tema dell’allertamento sarà da approfondire ma è un dato di fatto che l’evento è stato molto maggiore di quello che era stato inizialmente previsto“.

E’ di 9 morti e 4 dispersi il bilancio del nubifragio che si è abbattuto la notte scorsa sulle Marche colpendo in particolare i territori delle province di Ancona e Pesaro Urbino: la conferma è arrivata dalla prefettura di Ancona. Due vittime “sono in corso di identificazione” e perciò potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi che allo stato sono 4 compresi “due di minore età“. Sono almeno 50 i feriti che si sono recati negli ospedali della regione: per lo più si tratta di persone, circa una ventina, che si sono rivolte in ospedale per ipotermia. La maggior parte ha riportato fratture dopo essere scivolata sul fango che ha invaso le strade.

“Nelle zone colpite dall’emergenza maltempo nelle Marche al momento ci sono centinaia di sfollati“: è quanto ha reso noto ha detto il prefetto di Ancona Darco Pellos.

“Ho ricevuto le chiamate del capo dello Stato, Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Mario Draghi“, ha riferito il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “Il presidente Mattarella ha espresso la solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti quanti stanno instancabilmente lavorando per i soccorsi. Draghi ha espresso la sua vicinanza rassicurandomi sul supporto per ogni necessaria esigenza. Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire“.

Oltre alle vittime, ci sono danni ingenti, incalcolabili. Il fiume Misa, in piena per le violenti piogge di questa notte, ha anche rotto le balaustre in pietra del ponte Garibaldi nel centro storico di Senigallia. Nel cuore della cittadina della Marche sono visibili i danni generati da detriti, rami e fango, trascinati dal torrente. I cittadini sono al lavoro per svuotare cantine e negozi allagati.

Sono un padre e figlio, un 52enne e un ottantenne le quattro vittime a Pianello di Ostra, uno dei paesi più colpiti. Due donne sono disperse a Barbara, frazione di Senigallia: sono una madre di 56 anni con la figlia 17enne. Il fratello, Simone di 21 anni, trascinato dalla corrente del Nevola, si è salvato attaccandosi a un ramo di una grossa pianta per due ore. La madre e la sorella sono state trascinate via e sono disperse.

Sul posto, accanto alla popolazione, i vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana, tanti volontari.

Dopo la conferenza stampa fissata alle 15:15, il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà nelle Marche, ad Ostra in provincia di Ancona, per visitare i territori colpiti dal maltempo e presiedere alle riunioni operative con il coordinamento dei soccorsi e con le autorità locali.

Oggi il maltempo potrebbe dare una tregua ma nuovi temporali potrebbero abbattersi nelle stesse aree domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: