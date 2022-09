Alluvione Marche, la rabbia dei sindaci: “nessuno ci aveva avvisato”

MeteoWeb

“Ci sono moltissime frane nell’entroterra di Senigallia, anche il più piccolo fosso in campagna, prosciugato dalla siccità, quando è stato invaso dalla pioggia si è trasformato in un fiume di detriti“: è quanto ha dichiarato all’ANSA l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, facendo il punto sull’alluvione che ha travolto nelle scorse ore le Marche.

“Il pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia sta accogliendo persone in stato di choc e ipotermia, che sono state soccorse e trasportate fuori dalle loro abitazioni, dove erano bloccate dall’acqua,” ha proseguito Saltamartini. Ci sono poi feriti trasportati negli ospedali “di Jesi e Fano“. Infine “abbiamo ricevuto una valanga di telefonate al Nue 112, tanto che abbiamo dovuto chiedere aiuto alla Toscana“.

“Abbiamo varie zone della città allagate ma sono già state raggiunte dalla Protezione Civile. Ieri non c’era alcuna allerta meteo, se non per il vento, e quindi non avevamo contezza di questo tipo di pericolo“: è quanto ha dichiarato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, intervistato da RaiNews24. “Mi dicono che è stato qualcosa di improvviso, noi abbiamo però avuto modo di parlare con delle persone dell’entroterra, e quando abbiamo saputo che c’erano delle forti piogge all’interno abbiamo emesso un’allerta, che è iniziata ieri sera alle 20.45, nella quale avevamo indicato ai cittadini di non muoversi da casa e di andare ai piano superiori. Poi, verso mezzanotte, è successa l’alluvione. Il problema è che Senigallia ha un fiume torrentizio, e quando piove diventa una minaccia per tutta la città. Speriamo che, prima o poi, chi di dovere possa far fronte a questo“.

Sulla stessa linea il sindaco di Sassoferrato: “Non avevamo ricevuto nessun avvertimento particolare, soltanto una allerta gialla della Protezione civile per vento e pioggia. Niente che potesse far presagire un disastro del genere. Tutto è accaduto nell’arco di un’ora. Ora il cielo è sereno. Nel mio comune non risultano dispersi,” ha dichiarato Maurizio Greci a Radio Capital.

