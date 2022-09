Marche, catastrofica alluvione a Sassoferrato: fiumi di acqua e fango travolgono tutto | VIDEO

MeteoWeb

Le Marche sono in ginocchio per il maltempo. Un’alluvione, causata da un violento temporale autorigenerante in atto dal pomeriggio, sta travolgendo molte località delle province di Ancona e Pesaro e Urbino. Se nel Pesarese la situazione più critica è a Cantiano, dove sono esondati diversi fiumi, nell’Anconetano la situazione è drammatica a Sassoferrato.

La catastrofica alluvione ha prodotto fiumi di acqua e fango per le strade del Paese, come dimostrano i video in fondo all’articolo. Alcune persone hanno segnalato di essere rimaste bloccate in casa. Si registrano allagamenti di locali interrati, smottamenti, corsi d’acqua esondati e alberi caduti. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco, che dovrebbero intervenire anche con i sommozzatori. “Raccomandiamo tutti i cittadini di rimanere presso la propria abitazione evitando ogni tipo di spostamento. Contattare le forze dell’ordine solo in caso di comprovata necessità. Su ordinanza del Sindaco inoltre è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, istituti scolastici e asili nido di ogni ordine e grado per l’intera giornata di domani 16 settembre 2022”, comunica il comune di Sassoferrato.

“Si prega tutte le persone che a causa dell’emergenza alluvione hanno dovuto lasciare casa e hanno bisogno di alloggio o assistenza, di chiamare il n. 338 251 2547 della Protezione Civile”, informa il Comune.

Si segnalano blackout e problemi alla rete di telefonia mobile e internet in tutta la zona di Cantiano e Sassoferrato. Molte comunicazioni e notizie non stanno arrivando.

A causa del maltempo in atto, è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione. Mobilitati in massa Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia e mezzi del 118 in tutta la Provincia di Pesaro-Urbino e Ancona.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: