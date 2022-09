Anticipazioni Notte Europea dei Ricercatori 2022: merende show e party al gusto di scienza

MeteoWeb

Settembre è tornato e con lui tantissimi appuntamenti dedicati a scienza e divulgazione scientifica, in attesa della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF targata Frascati Scienza che quest’anno sarà il 30 settembre.

Merende scientifiche al Giardino del Diamante di Roma

Si inizia il venerdì 9 e per i due successivi, 16 e 23 settembre, al Giardino del Diamante.

Il giardino, nel cuore del quartiere Pinciano, negli ultimi tempi riqualificato grazie all’intervento di associazioni e cittadini, si mette a disposizione come location per merende scientifiche a base di laboratori didattici e osservazioni astronomiche. Un percorso di avvicinamento all’evento di lancio che aprirà la Settimana della Scienza fissato per domenica 25 e che proprio qui verrà ospitato.

Divulgatori e ricercatori inizieranno a “scaldare il palco” con tre appuntamenti imperdibili. Il 9 settembre sarà la giornata dedicata al freddo: gli esperti dell’Associazione giovanile “Le Scie Fisiche” mostreranno le incredibili proprietà dell’azoto liquido.

Il 16 settembre si andrà alla scoperta degli “Animali da Favola” insieme agli scienziati e alle scienziate della natura di G.Eco. A seguire ci sarà lo spettacolo scientifico “Zoologi Vs. cartoni animati”, in cui il biologo e divulgatore scientifico, Graziano Ciocca, elencherà e sfaterà tantissimi “errori bestiali” presenti nei cartoni animati.

La serata del 23 settembre è dedicata al cielo di Roma, con osservazioni astronomiche per tutti, in compagnia dell’Associazione “AstronomiAmo” .

Nel corso delle tre date sarà possibile consumare merende, aperitivi o cene (a seconda dell’orario), a cura de “Il Gioiellino”.

Le attività sono a ingresso libero, ma è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni QUI.

Science Party all’Umbria Green Festival

Ci spostiamo poi a Perugia, nell’ambito dell’Umbria Green Festival, dove il 17 settembre andrà in trasferta Science Party, il format di Frascati Scienza all’insegna della scienza e del divertimento. Durante la “festa” sarà possibile osservare da vicino animali marini e scoprire i loro adattamenti, oppure programmare un robot per farlo giocare a calcio, conoscere animali che si trasformano e ottengono nuovi “poteri” proprio come Super Mario, oppure ascoltare il “suono” dello Spazio. Non ci credete? Info QUI

Pensi di avere il R(esearch)-factor? Candidati per la sfida!

Infine, per tutti i ricercatori, le ricercatrici, per chi ancora studia o anche per chi è appassionato di ricerca, torna R(esearch)-Factor, la sfida in 7 minuti!

La competizione è condita da tantissimi ingredienti: c’è la tensione di una esibizione in salsa X-Factor e l’adrenalina che se la gioca con un pressure-test alla Masterchef.

Pensi di avere l’R-factor? Sono aperte ufficialmente le iscrizioni! Porta sul palco la tua ricerca, raccontala, illustrala, oppure cantala se preferisci! Ma, soprattutto, convinci il pubblico e la giuria di esperti. Tre sono le categorie di vincita: la presentazione più chiara, la più originale e la più coinvolgente. In palio, per ciascuna categoria, un buono per l’acquisto di libri del valore di 100,00 €.

Per ogni informazione scrivi a leaf_scienceslam@frascatiscienza.it

Per candidarsi, l’iscrizione deve essere fatta compilando il modulo QUI, entro le 12 del 16 settembre.

Scarica il regolamento completo: QUI

Tutti gli eventi si inseriscono e anticipano il progetto LEAF per la Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici di Frascati Scienza