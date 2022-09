Salvate solo 32 delle 230 balene spiaggiate in Tasmania

MeteoWeb

Tratte in salvo 32 delle 230 balene spiaggiate in Australia, sulla costa occidentale dell’isola di Tasmania, a Macquarie Harbour. Ieri il dipartimento per le Risorse naturali e l’ambiente della Tasmania aveva riferito che si presumeva che metà delle balene pilota fosse ancora viva, ma il responsabile di Tasmania Parks and Wildlife Service, Brendon Clark, ha poi precisato che solo 35 sono sopravvissute alla notte. “Delle 35 che erano rimaste vive stamattina, siamo riusciti a rimettere a galla, salvare e rilasciarne 32, un risultato eccezionale,” ha affermato Clark.

Quasi due anni fa nella medesima area si è verificato un altro spiaggiamento di massa che ha coinvolto quasi 500 balene pilota: solo un centinaio sono sopravvissute.

Le cause degli spiaggiamenti di massa rimangono ancora un mistero: secondo l’ipotesi più accreditata, potrebbero essere causati da un disorientamento dopo un passaggio troppo vicino alla costa per nutrirsi.