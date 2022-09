Calamaro gigante sorprende i turisti su una spiaggia della Nuova Zelanda | FOTO

MeteoWeb

Una delle creature più sfuggenti e spettacolari delle profondità marine, il calamaro gigante (Architeuthis dux), ha recentemente generato stupore in un gruppo di turisti dopo essere stato ritrovato, senza vita, su una spiaggia della Nuova Zelanda. La guida turistica che ha accompagnato il gruppo ha descritto la scoperta come un’esperienza che accade “una volta nella vita“.

Il colossale cefalopode, lungo circa 4 metri, è stato scoperto il 9 settembre sulla spiaggia di Farewell Spit, una riserva naturale dell’Isola del Sud. Una guida dell’agenzia di tour naturalistici Farewell Spit Tours ha trovato i resti, che erano per metà sepolti nella sabbia, e ha subito avvisato un gruppo di turisti nelle vicinanze per fargli dare un’occhiata.

“Non è una scoperta comune su nessuna spiaggia, quindi se riesci ad essere lì al momento giusto, è un’opportunità irripetibile,” ha affermato al New Zealand Herald Anton Donaldson, la guida di Farewell Spit Tours. E’ stato anche sconvolgente vedere un “magnifico esempio di una grande creatura marina” morta sulla terraferma, ha aggiunto.

I calamari giganti sono la seconda tipologia di calamari più grandi negli oceani della Terra, dopo il calamaro colossale (Mesonychoteuthis hamiltoni), e possono misurare fino a 13 metri di lunghezza. I cefalopodi vivono in acque profonde a più di 900 metri sotto la superficie.

Non è chiaro quanto misurasse esattamente l’intero corpo del calamaro rinvenuto in Nuova Zelanda, perché la maggior parte dei suoi tentacoli erano incompleti o sepolti sotto la sabbia. “Sembrava che i tentacoli fossero stati masticati da altre creature marine, come piccoli squali o pesci,” ha detto Donaldson. “Anche se non lo so per certo, immagino che sia rimasto là fuori per un periodo di tempo e poi si è spiaggiato“.

La compagnia turistica ha informato il Department of Conservation della Nuova Zelanda, che probabilmente tenterà di recuperare i resti in modo che possano essere studiati, secondo quanto riporta The New Zealand Herald.

Vedere un calamaro gigante da vicino può essere un’esperienza “irripetibile” per la maggior parte delle persone, ma non è la prima volta che i resti dei giganti si sono arenati sulle coste di Farewell Spit. In totale, almeno 6 calamari giganti morti sono finiti sulle spiagge della riserva naturale negli ultimi 30 anni, ha dichiarato a Live Science un rappresentante di Farewell Spit Tours.

Nel 2019, nella stessa parte della spiaggia, un altro gruppo di turisti si è imbattuto in un calamaro gigante completamente intatto che misurava 5,5 metri di lunghezza.

Il Sudafrica è un altro luogo in cui è noto che i calamari giganti morti finiscono a riva. Ad aprile, un esemplare lungo 3,5 metri è stato ritrovato vicino a Kommetjie e, ad agosto, è stato trovato un calamaro lungo 4,3 metri su una spiaggia vicino a Città del Capo.