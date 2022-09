Super caldo in California: Sacramento raggiunge i +46,7°C per la prima volta nella storia, molti record battuti

MeteoWeb

Una potente ondata di caldo sta stringendo in una morsa il settore occidentale degli Stati Uniti. In California, il super caldo ha prodotto nuovi record di temperatura e sta mettendo a dura prova il settore elettrico.

Il dato meteorologico che spicca di più dalla giornata di ieri, martedì 6 settembre, è il nuovo record di tutti i tempi per la città di Sacramento, che ha raggiunto una temperatura massima di +46,7°C, stracciando un record che risale a quasi 100 anni fa. Il precedente record di +45,6°C era stato stabilito 17 luglio 1925. In un lungo periodo di registrazione, questa stazione meteorologica non ha mai raggiunto i +43,3°C a settembre, mentre ieri la colonnina di mercurio è salita fino a +46,7°C, un margine molto ampio per un record mensile in un lungo periodo di registrazione!

Sacramento aveva già battuto record di caldo durante il weekend del Labor Day a causa di questa lunga e potente ondata di caldo. Lunedì 5 settembre, la città ha raggiunto una temperatura massima di +45°C, battendo il record di +42,2°C registrato nel 1988. Lunedì 5 settembre, la temperatura intorno al Sacramento Executive Airport ha raggiunto i +45,6°C, battendo il record di +42,2°C per la data, risalente al 1988, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale.

Ieri, 6 settembre, la città di Stockton ha raggiunto +46,1°C, eguagliando il precedente record di tutti i tempi stabilito il 23 luglio 2006. Sei località nella San Francisco Bay Area e nella costa centrale hanno stabilito temperature massime record di tutti i tempi, inclusa Santa Rosa con +46,1°C.

Gli stati occidentali, dunque, lottano contro una delle ondate di caldo di settembre più forti e lunghe mai registrate. Le temperature hanno iniziato a salire vertiginosamente la scorsa settimana e il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che il forte caldo potrebbe continuare fino a venerdì 9 settembre, nonostante una leggera moderazione.

Nel vicino Nevada, i +41,1°C raggiunti Reno il 6 settembre sono stati il giorno più caldo mai registrato a settembre e hanno infranto il record precedente per la data di +35,5°C risalente al 1944. La temperatura si è avvicinata anche alla massima di tutti i tempi per qualsiasi giorno o mese di +42,2°C, stabilito nel luglio 2002 ed eguagliato nel luglio 2007, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale.

A Salt Lake City, nello Utah, una città ad oltre 1.200 metri di altitudine, la temperatura ha raggiunto i +40,6°C il 6 settembre, per il giorno di settembre più caldo a partire dal 1874.