La California dichiara l’emergenza per la rete elettrica: consumo di energia al massimo da cinque anni

MeteoWeb

La California ha dichiarato oggi lo stato di emergenza per la rete elettrica mentre una lunga e intensa ondata di caldo minaccia di spingere il sistema elettrico dello stato al limite. Con milioni di case e aziende che utilizzano i condizionatori d’aria per far fronte a temperature superiori a +43°C, si prevede che il consumo di elettricità nel più grande stato degli Stati Uniti raggiungerà i 48,9 gigawatt oggi, il massimo dal 2017. L’operatore di rete dello stato prevede una carenza di energia tra le 17:00 e le 21:00 ora locale.

La prospettiva di blackout evidenzia come le reti siano diventate vulnerabili di fronte a condizioni meteorologiche estreme mentre passano dai combustibili fossili all’energia rinnovabile. La California ha chiuso in modo aggressivo le centrali elettriche a gas naturale negli ultimi anni, lasciando lo stato sempre più dipendente dai parchi solari che restano al buio a fine giornata quando la domanda di elettricità raggiunge picchi. Allo stesso tempo, lo stato sta affrontando una grave siccità, che indebolisce la produzione di energia idroelettrica.

“La California è stata incredibilmente calda e sarà calda per buona parte della settimana“, ha detto Bob Oravec, meteorologo dello US Weather Prediction Center. Gran parte della California è in allarme per il caldo eccessivo per i prossimi quattro giorni. Sacramento potrebbe raggiungere +45°C oggi e +46°C domani, martedì 6 settembre, battendo i record per qustei giorni, ha detto Oravec. Los Angeles ha raggiunto i +39,4°C domenica 4 settembre, che è stata la prima volta in cui la temperatura ha superato i +38°C quest’anno.

L’ondata di caldo, iniziata l’ultima settimana di agosto, è notevole sia per la sua ferocia che per la sua durata. Con ogni giorno di caldo in più, il rischio di interruzioni di corrente aumenta. Il governatore della California Gavin Newsom ha emesso una dichiarazione di emergenza per liberare ulteriori alimentatori. La lotta per mantenere il flusso di energia in California è complicata dagli incendi vicino a Los Angeles e San Diego che stanno minacciando le linee di trasmissione e le centrali elettriche.

Una pausa dal caldo arriverà alla fine di questa settimana nel sud della California, grazie alla tempesta tropicale Kay nell’Oceano Pacifico, ha detto Oravec. Kay, destinata a diventare un uragano alla fine di questa settimana, dovrebbe risalire la costa della penisola messicana della Baja California. Mentre si sposta verso nord, la tempesta porterà umidità e nuvole nella California meridionale e in Arizona, attenuando il caldo.