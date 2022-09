Follia in Cina, intrappolati per il lockdown durante il terremoto: panico a Chengdu

MeteoWeb

La Cina ha da sempre avuto un approccio di tolleranza zero per quanto riguarda la pandemia di Covid, imponendo rigidi lockdown persino ad intere megalopoli, oltre a obblighi di quarantene, test e mascherine, rinchiudendo in casa milioni e milioni di persone. E neanche un forte terremoto è riuscito a far vacillare la rigidità delle misure imposte.

Così quando un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito il Sichuan lunedì 5 settembre, uccidendo almeno 65 persone e provocando gravi danni, a Chengdu i residenti sono stati impossibilitati a scappare dalle loro case per via del lockdown. La scorsa settimana, infatti, a circa 21 milioni di persone nel capoluogo del Sichuan, Chengdu, è stato ordinato di restare a casa.

Secondo il China Earthquake Networks Center, l’epicentro del terremoto è stato a Luding, una cittadina in una remota regione montuosa situata circa 226km a sud-ovest di Chengdu. I tremori hanno scosso gli edifici a Chengdu e nella vicina megalopoli di Chongqing, lasciando le strade bloccate e interrompendo le linee di comunicazione in aree che ospitano oltre 10.000 residenti. Le scosse hanno anche costretto alla chiusura di alcune centrali elettriche nelle aree di Garze e Yaan.

I residenti di Chengdu hanno riferito di aver visto persone che correvano fuori dai loro appartamenti a molti piani in preda al panico, dopo aver ricevuto allerte di terremoto sui loro cellulari. “C’erano molte persone che erano così terrorizzate da iniziare a piangere“, ha detto all’agenzia di stampa Reuters Laura Luo, una consulente di pubbliche relazioni internazionale. “Alcuni dei miei vicini al piano terra hanno detto di averlo sentito in modo molto evidente“, ha detto all’agenzia di stampa AFP Chen, residente a Chengdu. “Ma poiché Chengdu è attualmente sotto la gestione dell’epidemia, alle persone non è permesso lasciare i loro complessi residenziali, quindi molti di loro si sono precipitati nei cortili“.

Nonostante abbia registrato solo una manciata di casi, il lockdown di Chengdu è il più grave da quando la città più grande della Cina, Shanghai, è stata messa in isolamento durante l’estate. I video condivisi su Douyin, la piattaforma cinese TikTok, mostrano residenti in preda al panico dietro cancelli chiusi con catene, che gridano per uscire. In uno di questi, un uomo urla alle guardie di sicurezza, facendo tintinnare quelli che sembrano essere i cancelli del suo appartamento e cercando di aprirlo: “sbrigati, apri la porta, è un terremoto!”. In risposta, le guardie dicono: “è finita, il terremoto è già passato”.

Quest’ultimo disastro arriva mesi dopo che un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il Sichuan a giugno. Il Sichuan è un’area soggetta a terremoti, poiché si trova lungo il confine orientale dell’altopiano del Qinghai-Tibet. Nel 2008, un terremoto di magnitudo 8 ha colpito la contea di Wenchuan nel nord-ovest del Sichuan, provocando la morte di 70.000 persone e una diffusa distruzione.