Clima, giovane attivista chiede di non andare alle Fiji e poi ammette di esserci stata di recente: il VIDEO virale

MeteoWeb

Nelle scorse ore, è diventata virale sui social un’intervista radiofonica in diretta che ha avuto come protagonista Izzy Cook, 16enne neozelandese, attivista per il clima. Izzy Cook ha provocato le incontenibili risate di Heather du Plessis-Allan, conduttrice di NewstalkZB.

Durante l’intervista, hanno parlato dello Strike 4 Climate, lo sciopero per il clima ispirato a Greta Thunberg, che la 16enne sta conducendo a Wellington, in Nuova Zelanda, e di come gli ambientalisti adolescenti abbiano spinto per un piano affinché le persone debbano presentare domanda per prendere voli ad alto consumo di carburante e solo per eventi approvati.

Quando la conduttrice ha chiesto se alle persone sarebbe stato “permesso di andare alle Fiji” e se un viaggio del genere fosse ritenuto “necessario“, l’adolescente ha risposto con fermezza: “nell’attuale crisi climatica, non penso sia necessario“. Dopo aver ammesso che il suo ultimo volo è stato “forse qualche mese fa“, la giovane ha esitato quando le è stato chiesto dove fosse andata. “Fiji“, ha risposto alla fine, facendo scoppiare a ridere du Plessis-Allan.

“Izzy!” ha detto la conduttrice, non riuscendo a contenere le sue risate. “Izzy! Non ti interessa il clima, Izzy?”, ha chiesto nel video (in calce), diventato virale. Quando l’adolescente ha risposto che “ovviamente” le importava, du Plessis-Allan ha scherzato: “non abbastanza! Sei andata alle Fiji! Izzy, andiamo amica, dici sul serio?“. Dopo altre fragorose risate, ha chiesto di nuovo: “sei seria, Izzy?”

La 16enne alla fine ha ammesso che era “abbastanza ironico”. “Ma ad essere onesti, non era proprio un viaggio che volevo fare, ma non potevo sottrarmi perché i miei genitori volevano andarci”, ha spiegato.

A questo punto, la conduttrice radiofonica du Plessis-Allan ha chiesto se l’adolescente fosse “imbarazzata dal fatto che i tuoi genitori abbiano fatto questo al pianeta e poi abbiano costretto anche te a farlo?”. “No che non sono imbarazzata“, ha risposto Cook con fermezza. Alla domanda se ha passato “un periodo terribile” durante la sua vacanza alle Fiji, l’adolescente ha ammesso “non proprio“, scatenando risate ancor più fragorose a du Plessis-Allan.

“Mi dispiace, amica“, ha detto la conduttrice, lottando per controllare le sue risate. Alla fine, ha definito l’adolescente “una campionessa” con un “futuro brillante davanti” e ha promesso di riaverla nello show in il futuro.

I social divisi

Il video della radiointervista è diventato subito virale sui social, con molti che hanno risposto ridendo e definendo il tutto ipocrita. Molte altre persone, invece, si sono schierate dalla parte della giovane Izzy Cook, criticando l’atteggiamento della conduttrice.

Nella questione, è intervenuta anche la madre dell’attivista. In un editoriale per la rivista online The Spinoff, ha scritto: “ho ascoltato con orrore mia figlia di 16 anni che ha avuto una conversazione telefonica con qualcuno che sembrava la stesse bullizzando, ridendo di lei e parlando per lei”, ha scritto Rose Cook. “Appena ha finito la chiamata, ho chiesto di sapere chi diavolo stava parlando a mia figlia in questo modo“, ha continuato.

Rose Cook ha detto che sebbene l’attivismo di sua figlia le avesse dato “una certa esperienza nel trattare con i media”, “non era preparata per Heather du Plessis-Allan”. “Ai commentatori come du Plessis-Allan non frega un c**** del cambiamento climatico”, ha scritto. La donna ha poi sottolineato il fatto che Izzy non voleva andare in vacanza alle Fiji, e che invece “voleva stare a casa e studiare”. “Ma, egoisticamente, ho insistito, perché volevo passare questo tempo con lei“, ha affermato la mamma. “Heather du Plessis-Allan è diventata madre quest’anno. Spero che nessuno parli mai a suo figlio come ha fatto lei con la mia“, ha concluso la donna.