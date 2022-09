La demonizzazione della CO2 e l’”Apocalisse ambientale”, il fondatore di Greenpeace: “il cambiamento climatico si basa su false narrazioni”

MeteoWeb

Patrick Moore, uno dei fondatori di Greenpeace, ha affermato in un’e-mail ottenuta da “The Epoch Times” che le sue ragioni per lasciare Greenpeace erano molto chiare: “Greenpeace è stato ‘dirottato’ dalla sinistra politica quando si è resa conto che c’erano soldi e potere nel movimento ambientale. Gli attivisti politici di sinistra in Nord America e in Europa hanno cambiato Greenpeace da un’organizzazione scientifica a un’organizzazione politica di raccolta fondi”, ha detto Moore.

Moore ha lasciato Greenpeace nel 1986, 15 anni dopo aver co-fondato l’organizzazione. “Il movimento ‘ambientale’ è diventato più un movimento politico che un movimento ambientalista”, ha detto. “Si concentrano principalmente sulla creazione di narrazioni, storie, progettate per instillare paura e senso di colpa nel pubblico in modo che il pubblico invii loro denaro“.

Questa intervista è tratta da uno scambio di e-mail tra Moore e Seok-soon Park, Professore di scienze ambientali e ingegneria alla Ehwa Womans University di Seoul, Corea del Sud, nel novembre del 2021. È stata fornita a “The Epoch Times” da Park, con il permesso di Moore, il 7 luglio 2022 e pubblicata nei giorni scorsi. Sia Park che Moore sono tra i 1.100 scienziati e professionisti che hanno firmato la World Climate Declaration, sostenendo che non c’è alcuna emergenza climatica.

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) “non è un’organizzazione scientifica“, ha continuato Moore. “Si tratta di un’organizzazione politica composta dall’Organizzazione meteorologica mondiale e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite. L’IPCC assume scienziati per fornire loro ‘informazioni’ a sostegno della narrativa dell'”emergenza climatica”. Le loro campagne contro i combustibili fossili, l’energia nucleare, la CO 2 , la plastica, ecc., sono fuorvianti e progettate per far pensare alla gente che il mondo finirà a meno che non paralizziamo la nostra civiltà e distruggiamo la nostra economia. Ora hanno un’influenza negativa sul futuro sia dell’ambiente che della civiltà umana”, ha detto ancora.

“Oggi la sinistra ha adottato molte politiche che sarebbero molto distruttive per la civiltà poiché non sono tecnicamente realizzabili. Basta guardare all’incombente crisi energetica in Europa e nel Regno Unito, di cui Putin sta approfittando. Ma è una loro azione, rifiutandosi di sviluppare le proprie risorse di gas naturale, opponendosi all’energia nucleare e adottando una posizione impossibile sui combustibili fossili in generale”, ha scritto Moore.

La sinistra ha “dirottato” Greenpeace

Ha detto che “verde” per l’ambiente e “pace” per le persone erano i principi fondanti dell’organizzazione, ma la pace era stata in gran parte dimenticata e il verde era diventato l’unico programma. “Molti cosiddetti leader ‘ambientali’ dicevano che ‘gli esseri umani sono i nemici della Terra, i nemici della Natura’. Non potevo accettare che gli umani fossero l’unica specie malvagia. È troppo simile al “peccato originale”, che gli esseri umani sono nati con il male, ma tutte le altre specie sono buone, persino scarafaggi, zanzare e malattie“, ha affermato Moore.

Ha aggiunto che la nuova filosofia dominante è che il mondo sarebbe migliore se esistessero meno persone. “Ma le persone che l’hanno detto non si sono offerte volontarie per essere le prime ad andarsene. Si comportano come se fossero superiori agli altri. Questo tipo di “orgoglio” e “presunzione” è il peggiore dei peccati capitali”, ha detto Moore.

Attivista ambientale

In qualità di eminente studioso, ecologista e leader di lunga data nel campo ambientale internazionale, Patrick Moore è ampiamente considerato uno degli esperti di ambiente più qualificati al mondo. Moore ha conseguito il dottorato di ricerca in Ecologia presso l’Università della British Columbia nel 1974 e un dottorato onorario in scienze presso la North Carolina State University nel 2005. Ha co-fondato Greenpeace nel 1971 ed è stato Presidente di Greenpeace Canada per nove anni. Dal 1979 al 1986, Moore è stato Direttore di Greenpeace International, una forza trainante che ha plasmato le politiche e le direzioni del gruppo. Durante i suoi 15 anni di mandato, Greenpeace è diventata la più grande organizzazione mondiale di attivisti ambientali.

Nel 1991 Moore ha fondato Greenspirit, una società di consulenza incentrata su politiche ambientali, energia, cambiamenti climatici, biodiversità, alimenti geneticamente modificati, foreste, pesca, cibo e risorse. Tra il 2006 e il 2012, Moore è stato co-Presidente della Clean and Safe Energy Coalition, un gruppo di difesa ambientale con sede negli Stati Uniti. Nel 2014 è stato nominato Presidente di Ecology, Energy, and Prosperity of Frontier Center for Public Policy, un think tank canadese apartitico di politica pubblica.

Nel 2019 e nel 2020, Moore è stata presidente della CO 2 Coalition, un gruppo di difesa ambientale senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti dedicato a contestare false affermazioni sulla CO 2 in relazione ai cambiamenti climatici.

Falsa narrativa sul cloro

“Al momento in cui ho deciso di lasciare Greenpeace, ero uno dei 6 direttori di Greenpeace International. Ero l’unico con un’istruzione scientifica formale. I miei colleghi direttori hanno deciso che Greenpeace avrebbe dovuto iniziare una campagna per “vietare il cloro nel mondo”. Moore ha detto che è vero che il cloro elementare è altamente tossico ed è stato usato come arma nella Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, il cloro è uno dei 94 elementi naturali della tavola periodica e ha molti ruoli nella biologia e nella salute umana. Ad esempio, il sale da cucina (NaCl o cloruro di sodio) è un nutriente essenziale per tutti gli animali e molte piante. È impossibile “vietare” il NaCl.

Moore ha sottolineato che l’aggiunta di cloro all’acqua potabile, alle piscine e alle terme è stato uno dei progressi più significativi nella storia della salute pubblica nella prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili trasmesse dall’acqua come il colera. E circa l’85% dei farmaci sono prodotti con sostanze chimiche legate al cloro e circa il 25% di tutti i nostri medicinali contengono cloro. Tutti gli alogeni, inclusi cloro, bromo e iodio, sono potenti antibiotici; senza di loro, la medicina non sarebbe la stessa.

“Greenpeace ha chiamato il cloro ‘The Devil’s Element’ (l’Elemento del Diavolo, ndr) e chiama il PVC, il polivinilcloruro o semplicemente il vinile, ‘The Poison Plastic’ (la Plastica Velenosa, ndr). Tutto questo è falso e per spaventare il pubblico. Inoltre, questa politica fuorviante rafforza l’atteggiamento secondo cui gli esseri umani non sono una specie degna e che il mondo starebbe meglio senza di loro. Non sono riuscito a convincere i miei colleghi direttori di Greenpeace ad abbandonare questa politica fuorviante. Questo è stato il punto di svolta per me“, ha detto Moore.

Falsa narrativa sugli orsi polari

Alla domanda su come Greenpeace utilizzi le sue massicce donazioni, Moore ha detto che sono state utilizzate per pagare “uno staff molto ampio” (probabilmente oltre 2.000), pubblicità estese e programmi di raccolta fondi. E praticamente tutti gli annunci dell’organizzazione per la raccolta fondi si basano su false narrazioni, che aveva completamente smentito nei suoi libri; un esempio sono gli orsi polari.

“Il Trattato internazionale sugli orsi polari, firmato da tutti i Paesi polari nel 1973, per vietare la caccia illimitata agli orsi polari, non è mai menzionato dai media, da Greenpeace o dai politici che affermano che l’orso polare si sta estinguendo a causa dello scioglimento dei ghiacci nell’Artico. In effetti, la popolazione di orsi polari è aumentata da 6.000-8.000 nel 1973 a 30.000-50.000 oggi. Questo non è in discussione”, ha detto Moore. “Ma ora dicono che l’orso polare si estinguerà nel 2100 come se avessero una sfera di cristallo magica in grado di predire il futuro. In realtà, lo scorso inverno l’Artico ha visto un’espansione del ghiaccio rispetto agli anni precedenti e l’Antartide è stata più fredda durante l’ultimo inverno rispetto agli ultimi 50 anni”.

Moore ha affermato di non far finta di sapere tutto e di prevedere il futuro con fiducia come molti affermano di poter fare nel business dell'”emergenza climatica”.

L’obiettivo della teoria dell'”Apocalisse ambientale”

“Credo che la popolazione umana sia sempre stata vulnerabile alle persone che predicono il destino con storie false“, ha detto Moore. “Gli Aztechi gettavano le vergini nei vulcani e gli europei e gli americani bruciarono le donne come streghe per 200 anni sostenendo che ciò avrebbe ‘salvato il mondo’ dalle persone malvagie. Questo è stato indicato come “mentalità da gregge”, “pensiero di gruppo” e “comportamento delle sette”. Gli esseri umani sono animali sociali con una gerarchia ed è più facile ottenere una posizione elevata usando la paura e il controllo”.

Moore ha affermato che la teoria dell’Apocalisse ambientale riguarda principalmente “il potere e il controllo politici”, aggiungendo che lui si dedica a mostrare alle persone che la situazione non è così negativa come viene loro detto. “Oggi, nei Paesi più ricchi, i nostri discendenti stanno prendendo decisioni per le quali i nostri nipoti dovranno pagare. Le previsioni che il mondo sta per finire sono state fatte per migliaia di anni. Non una volta questo si è avverato. Perché dovremmo crederci adesso? Le persone hanno naturalmente paura del futuro perché è sconosciuto e pieno di rischi e decisioni difficili. Credo che ci sia anche un elemento di “disprezzo di sé” in questo movimento apocalittico“, ha aggiunto.

Moore ha detto che oggi alle giovani generazioni viene insegnato che gli esseri umani non sono degni e stanno distruggendo la Terra. Questo indottrinamento li ha fatti sentire in colpa e li ha fatti vergognare di loro stessi, che è il modo sbagliato di vivere la vita.

La demonizzazione dell’anidride carbonica

“Pochissime persone credono che il mondo non si stia riscaldando. Le registrazioni sono chiare sul fatto che il mondo si è riscaldato dal 1700 circa, 150 anni prima che utilizzassimo combustibili fossili. Il 1700 fu l’apice della Piccola Era Glaciale, che fu molto fredda e causò carestia e fame. Prima di allora, intorno al 1000 d.C., ci fu il Periodo Caldo Medievale in cui i Vichinghi coltivavano la Groenlandia. E prima di allora, intorno al 500 d.C., ci fu il Medioevo e prima ancora, il Periodo Caldo Romano, quando era più caldo di oggi e il livello del mare era di 1-2 metri più alto di oggi“, ha detto Moore.

“Anche fino al 1950 circa, la quantità di combustibili fossili utilizzati e di CO 2 emessa era molto ridotta rispetto a oggi. Non conosciamo la causa di questi periodici sbalzi di temperatura, ma di certo non si trattava di CO 2 ”. Moore ha chiarito che l'”opinione di minoranza” non riguarda la storia della temperatura terrestre, ma è il rapporto tra la temperatura e la CO 2 che è al centro della controversia. “A questo proposito, sono d’accordo sul fatto che molti credano che la CO 2 sia la principale causa del riscaldamento. La CO 2 è invisibile, quindi nessuno può effettivamente vedere cosa sta facendo. E questa “maggioranza” sono principalmente scienziati pagati da politici e burocrati, media che fanno notizia o attivisti che fanno soldi. Il resto è il pubblico che crede a questa storia anche se in realtà non può vedere cosa sta facendo la CO 2 “, ha detto Moore.

Moore ha descritto la demonizzazione della CO 2 come “completamente ridicola”. Ha aggiunto che la CO 2 è la base di tutta la vita sulla Terra e la sua concentrazione nell’atmosfera oggi, anche con l’aumento, è inferiore a quella che è stata per la grande maggioranza dell’esistenza della vita.

L’aumento della CO 2 è correlato all’aumento delle coltivazioni: studio

Uno studio del 2013 ha rilevato che l’aumento dei livelli di anidride carbonica ha contribuito a rafforzare il fogliame verde nelle regioni aride del mondo negli ultimi 30 anni. L’agenzia governativa australiana CSIRO ha condotto la ricerca in collaborazione con l’Australian National University (ANU). I dati si basavano su osservazioni satellitari dall’anno 1982 al 2010 in parti delle aree aride di Australia, Nord America, Medio Oriente e Africa. La ricerca ha rilevato un aumento dell’11% della copertura del fogliame nell’area studiata a causa di quella che viene chiamata “fertilizzazione con CO 2 “.

Lo studio ha affermato che un effetto di fertilizzazione si verifica quando livelli elevati di CO2 consentono a una foglia durante la fotosintesi – il processo mediante il quale le piante verdi convertono la luce solare in zuccheri – di estrarre più carbonio dall’aria o perdere meno acqua nell’aria o entrambi. “Se l’elevata CO 2 provoca un calo del consumo di acqua delle singole foglie, le piante negli ambienti aridi risponderanno aumentando il numero totale di foglie. Questi cambiamenti nella copertura fogliare possono essere rilevati dal satellite, in particolare nei deserti e nelle savane, dove la copertura è meno completa rispetto ai luoghi umidi“, secondo Randall Donohue, ricercatore del CSIRO.

Rompere la narrativa sul riscaldamento globale

“Gli allarmisti climatici preferiscono discutere della conoscenza del clima solo dal 1850. Al periodo precedente si riferiscono come all’era preindustriale. Molti cambiamenti climatici si sono verificati durante quel periodo, comprese le ere glaciali, Hothouse Ages, le grandi estinzioni dovute all’impatto di asteroidi e altre cause sconosciute“, ha affermato Moore. “Oggi la Terra si trova nell’Era Glaciale del Pleistocene, iniziata 2,6 milioni di anni fa. Quindi, la grande glaciazione più recente, che ha raggiunto il picco 20.000 anni fa, non è stata la fine dell’Era Glaciale. Siamo ancora nell’Era Glaciale del Pleistocene, indipendentemente da quando gli allarmisti climatici vogliano negarlo”.

Moore ha detto che la grande ironia dell’attuale panico sul clima è che la Terra è più fredda oggi di quanto non fosse per 250 milioni di anni prima dell’inizio dell’Era Glaciale del Pleistocene. E la CO 2 è più bassa ora che in oltre il 95% della storia della Terra. “Ma non lo sapresti mai se ascolti tutte le persone che traggono vantaggio dalla menzogna che la Terra presto sarà troppo calda per la vita e che la CO 2 diventerà più alta che nella storia della Terra“, ha detto Moore.

Più CO 2 è benefica per l’ambiente e gli esseri umani, afferma Moore, secondo cui, quasi tutti i serricoltori commerciali nel mondo acquistano CO 2 da iniettare nelle loro serre per ottenere raccolti fino al 60% più elevati. “Questo perché quasi tutte le piante che crescono all’esterno nell’atmosfera naturale sono affamate di CO 2 , ed è ciò che impedisce loro di crescere più velocemente”, ha aggiunto Moore.

Moore ha affermato che la maggior parte degli attivisti ambientali, dei politici e dei cosiddetti esperti sanno che non possiamo smettere di aumentare l’uso di combustibili fossili o di ridurre le emissioni di CO 2 entro il programma proposto. “So che più CO 2 è del tutto vantaggiosa sia per l’ambiente che per la civiltà umana. Sono orgoglioso di essere un direttore della CO 2 Coalition”.

L’ironia della “carbon neutrality”

Moore ha affermato che “carbon neutrality” è un termine politico, non scientifico. “È semplicemente sbagliato chiamare CO 2 ‘carbonio’. Il carbonio è un elemento di cui sono composti i diamanti, la grafite e il nerofumo (fuliggine). La CO 2 è una molecola che contiene carbonio e ossigeno ed è un gas invisibile che è l’alimento principale per tutta la vita. Allo stesso modo, non è corretto riferirsi a NaCl (sale da cucina) come “cloro”, anche se NaCl contiene cloro”, ha detto Moore. Ha aggiunto che “quando gli elementi (atomi) si combinano tra loro per formare composti (molecole), hanno sempre proprietà molto diverse rispetto agli elementi di cui sono fatti”.

“Anche “emissioni zero” è un termine politico inventato da attivisti che non sono scienziati. Ad esempio, i massimi leader di questa crociata sono persone come Al Gore, Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg, nessuno dei quali è scienziato”.

Secondo Moore, Russia, Cina e India rappresentano il 40% della popolazione umana e non sono d’accordo con questa agenda anti-combustibili fossili. “Se aggiungiamo Brasile, Indonesia e la maggior parte dei Paesi africani, è la maggioranza della popolazione che non è fanatica del clima. Un’altra grande ironia è che molti Paesi con i climi più freddi, come Canada, Svezia, Germania e Regno Unito, sono i più preoccupati per il riscaldamento. Ad esempio, la temperatura media annuale in Canada è di -5,35°C“, ha aggiunto.

Moore ha anche affermato che i fumi dei motori non sono CO 2 ; sono altre sostanze, in quanto la CO 2 è invisibile e inodore. Neanche la polvere è CO 2 e le centrali a carbone costruite oggi sono molto più pulite di quelle costruite 20 anni fa.

“L’energia eolica e solare sono parassiti dell’economia”

“L’energia solare ed eolica sono entrambe molto costose e molto inaffidabili. È quasi come una malattia mentale che così tante persone abbiano subito il lavaggio del cervello da pensare che interi Paesi possano essere supportati con queste tecnologie“, ha detto Moore. “Credo che l’energia eolica e solare siano parassiti dell’economia più ampia. In altre parole, rendono il Paese più povero rispetto a se si utilizzassero altre tecnologie più affidabili e meno costose”.

Moore ha affermato che i fornitori di energia eolica e solare fanno molto affidamento su sussidi governativi, sgravi fiscali e mandati, dove i cittadini sono costretti ad acquistare energia eolica e solare anche se è più costosa, con il pretesto che è “rispettosa dell’ambiente”. “Milioni di persone pagano di più per l’energia eolica e solare, mentre alcune persone guadagnano milioni di dollari, marchi, sterline, ecc.“, ha aggiunto Moore.

“Richiedono vaste aree di terra, non sono disponibili per la maggior parte del tempo e richiedono che energia affidabile come gas nucleare, idroelettrico, [carbone e naturale] sia disponibile quando l’eolico e il solare non sono disponibili“. Secondo Moore, la costruzione di parchi eolici e solari utilizza grandi quantità di combustibili fossili per l’estrazione, i trasporti e la costruzione. E in molte località, durante la loro vita non producono energia quasi sufficiente a quella necessaria per costruirli e mantenerli.

“Perché non utilizzare energia affidabile [come nucleare, idroelettricità, gas naturale, ecc.] come fonte primaria?”, si chiede Moore, aggiungendo che se così fosse, “allora eolico e solare non sarebbero necessari”.