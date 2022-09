Clima: stime delle emissioni di CO2 dai combustibili fossili molto incerte, aumento non confermato dai dati

MeteoWeb

Le emissioni di anidride carbonica prodotte dall’uomo sono considerate oggi, secondo la teoria del riscaldamento globale antropogenico, come il fattore principale che aumenta le concentrazioni di CO 2 in atmosfera e dunque come il fattore principale che influenza il clima della Terra, al punto da spingere moltissimi Paesi ad impegnarsi in costosissime e difficilmente realizzabili politiche di “zero emissioni”.

In uno studio del 2014 vengono presentate tre valutazioni di incertezza associate al totale globale di anidride carbonica emessa dall’uso di combustibili fossili e dalla produzione di cemento. “Ogni valutazione ha i suoi punti di forza e di debolezza e nessuna fornisce una valutazione completa dell’incertezza delle stime delle emissioni. Questo approccio è nato dalla mancanza di misurazioni indipendenti alle scale spaziali e temporali di interesse. Vengono presi in considerazione i problemi dei dati dipendenti e indipendenti, nonché le relazioni temporali e spaziali dei dati”, si legge nello studio.

“Il risultato è un esame sfaccettato dell’incertezza associata alle stime delle emissioni di anidride carbonica dei combustibili fossili. Le tre valutazioni danno collettivamente un intervallo che va dall’1,0 al 13%. Semplificando notevolmente le valutazioni, si ottiene un valore di incertezza globale dell’anidride carbonica dai combustibili fossili dell’8,4%”, è la conclusione a cui giungono gli autori, Robert J. Andres e Thomas A. Boden, entrambi del Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) dell’Oak Ridge National Laboratory (un laboratorio nazionale di scienze interdisciplinari e tecnologia gestito dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti), e David Higdon del Los Alamos National Laboratory, un altro laboratorio del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

“Gli inventari annuali delle emissioni di anidride carbonica da combustibili fossili (FFCO 2 ) del CDIAC sono iniziati nel 1984 quando l’interesse nazionale e internazionale per le emissioni di FFCO 2 era principalmente limitato alla comunità scientifica e l’impegno a raccogliere e analizzare i dati energetici era più limitato di adesso. La crescente attenzione nazionale e internazionale sull’approvvigionamento energetico è stata provocata dalla crisi petrolifera degli anni ’70 e la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, entrata in vigore nel 1994, ha portato molta più attenzione ai dati sull’energia e sulle FFCO 2 e hanno portato a una maggiore ricchezza e miglioramento della qualità dei dati nel tempo. Una maggiore attenzione finanziaria e politica sull’energia e sui dati delle FFCO 2 e le sue implicazioni stanno portando maggiore controllo e trasparenza. Pertanto, non solo è sempre più importante migliorare l’accuratezza degli inventari di FFCO 2 , ma anche migliorare la caratterizzazione dell’incertezza degli inventari di FFCO 2 ”, scrivono gli autori dello studio.

“Nonostante la sua importanza, la caratterizzazione dell’incertezza sulle stime dell’emissione totale globale di FFCO 2 effettuata dal database CDIAC è ancora macchinosa. La mancanza di misurazioni indipendenti alle scale spaziali e temporali di interesse complica la caratterizzazione. Il mix di dati dipendenti e indipendenti utilizzati nei calcoli del CDIAC complica ulteriormente la determinazione. I tre casi presentati forniscono collettivamente un intervallo di incertezza che va dall’1,0 al 13%. Tuttavia, i membri finali di questo intervallo non vengono calcolati sulla stessa base e ogni caso misura aspetti diversi del cubo di dati FFCO 2 . Ad esempio, il caso 1-D valuta l’incertezza principalmente dal punto di vista della metodologia basata sui combustibili. Poiché il contributo dei diversi combustibili al consumo totale di combustibile cambia ogni anno, cambia anche l’incertezza globale annuale. Il caso 2-D valuta l’incertezza principalmente dal punto di vista della qualità dei dati nazionali. Poiché il contributo dei diversi Paesi cambia ogni anno, cambia anche l’incertezza globale annuale. L’incertezza globale è aumentata di recente perché più emissioni provengono da Paesi con pratiche di raccolta e gestione dei dati meno certe. Il caso 3-D valuta l’incertezza principalmente da una prospettiva di revisione dei dati. Man mano che i dati vengono rivisti, i dati mancanti vengono segnalati e la metodologia perfezionata, l’incertezza globale per un dato anno di emissioni si assesta su una crescita tipicamente inferiore al 2% dopo la pubblicazione iniziale dei dati”, evidenzia lo studio.

“Questo manoscritto prende tre valutazioni diverse ma complementari dell’incertezza nelle stime del CDIAC delle emissioni di FFCO 2 . Nessuna di queste valutazioni fornisce una valutazione sistematica della piena incertezza, ma collettivamente forniscono spunti utili. Semplificando notevolmente le valutazioni qui contenute e cercando di soddisfare l’esigenza della comunità di un valore di incertezza FFCO 2 unico globale, l’8,4% viene offerto come una ragionevole combinazione dei dati. Considerati i dati attuali, questo valore di incertezza notevolmente semplificato è dinamico e potrebbe cambiare in futuro quando cambia il mix globale di combustibili consumati e la distribuzione di tali combustibili ai diversi Paesi. La mancanza di misurazioni indipendenti può anche nascondere errori sistematici non incorporati nei tre casi di incertezza analizzati. Se questa analisi dell’incertezza non ha catturato tutti i termini rilevanti, l’incertezza potrebbe essere effettivamente maggiore di quella qui riportata”, osservano gli autori dello studio.

“Si prevede che queste valutazioni dell’incertezza avranno tre impatti principali. In primo luogo, queste valutazioni ricordano alla comunità che le emissioni di FFCO 2 hanno un’incertezza diversa da zero ad esse associata. In secondo luogo, che questa incertezza è significativa, sia isolatamente che in relazione ad altre componenti del ciclo globale del carbonio. Terzo, che queste valutazioni dell’incertezza saranno utilizzate nei modelli inversi (e altri) di prossima generazione per comprendere meglio il ciclo globale del carbonio”, concludono gli autori dello studio.