Covid, dietrofront totale sui vaccini: adesso in Danimarca per gli under 50 sono addirittura vietati

La Danimarca ha deciso di non raccomandare altre dosi di vaccino agli under 50, ma sono solo. Il governo danese ha completamente eliminato la possibilità di sottoporsi ancora ad inoculazione. Quindi, anche volendo, un under 50 sano in Danimarca non può più vaccinarsi contro il Covid.

L’autorità sanitaria danese prevede che il numero di infezioni da covid-19 aumenterà durante l’autunno e l’inverno e al fine di farvi fronte, viene raccomandata solo la vaccinazione di persone di età pari o superiore a 50 anni e di gruppi a rischio selezionati.

La Danimarca, lo ricordiamo, è stato anche il primo Paese ad abolire il Green Pass e a togliere ogni restrizione.