Il 30 settembre scade l’obbligo dell’uso delle mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e RSA. Secondo quanto si apprende da ambienti del Ministero della Salute, non è prevista alcuna proroga.

L’obbligo di mascherina, rimasto in vigore in questi ambiti dopo che da mesi è caduto altrove, dai negozi agli eventi culturali e musicali, non verrà prorogato dall’attuale Governo. Rimarrà solo per gli operatori sanitari, fino a fine 2022.