Crollata parte del muro medioevale a Monte San Savino | FOTO

Probabilmente a causa del maltempo che ha colpito la Valdichiana la settimana scorsa (le cause esatte sono ancora da chiarire), è crollata parte di un muro medievale nel centro storico di Monte San Savino (Arezzo), con conseguente interruzione della circolazione in una delle vie principali.

Il crollo è avvenuto all’alba di questa mattina in via 26 maggio senza provocare feriti o danni ad auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il sindaco Gianni Bennati e la comandante della polizia municipale Monica Crestini, che hanno provveduto a verificare i danni, mettere in sicurezza la zona e liberare la strada interrotta dal crollo.