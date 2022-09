Domani Samantha Cristoforetti diventa comandante della Stazione Spaziale Internazionale

MeteoWeb

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è pronta a diventare la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La cerimonia del passaggio di consegne dall’attuale comandante, il russo Oleg Artemyev, è in programma domani, mercoledì 28 settembre, alle 15:35 ora italiana. La cerimonia del passaggio di consegne è simboleggiata da una campanella d’ottone da parte dell’attuale comandante.

AstroSamantha resterà al comando fino a poco dopo l’arrivo del nuovo equipaggio, con la missione Crew 5. Il lancio è al momento previsto per il 3 ottobre, ma l’arrivo dell’uragano Ian in Florida rischia di complicare i piani, facendo slittare il lancio di qualche giorno.

“Anche se per un breve periodo – ha detto all’ANSA il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Giorgio Saccoccia – è importante che l’astronauta abbia questo riconoscimento, sia nel ruolo che è chiamata a svolgere, sia per la capacità di gestione sull’intero equipaggio“. Non c’è ancora una data certa ma il rientro di AstroSamantha sulla Terra “è previsto nell’inizio seconda decina di ottobre”, ha aggiunto Saccoccia.

Nel corso della sua attuale missione, iniziata a fine aprile, Cristoforetti aveva già un ruolo molto importante – quello di comandante del segmento occidentale della ISS, chiamato United States Orbital Segment (USOS) – e da domani sarà la prima donna europea al comando dell’intera Stazione.

Il passaggio di consegne tra il cosmonauta Oleg Artemyev e l’astronauta Samantha Cristoforetti sarà trasmesso in diretta sulla web tv dell’ESA.

Anselmo (Cnr): “Cristoforetti dovrà coordinare e risolvere emergenze”

Da domani, le funzioni che Samantha Cristoforetti svolgerà come astronauta “saranno quelle che già svolgeva, ma in più, come comandante della Stazione Spaziale Internazionale, dovrà coordinare le attività e sovrintendere tutte le operazioni pianificate dai vari centri di controllo a terra”. Così a LaPresse Luciano Anselmo, ricercatore del Laboratorio di Dinamica del volo spaziale presso l’Istituto di Scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr. “Dovrà inoltre dirimere eventuali controversie – aggiunge – Il suo ruolo diventa fondamentale, di fronte a eventuali imprevisti o emergenze: l’ultima parola in quel caso spetta a chi ricopre le funzioni di comandante e deve prendere decisioni immediate che possono incidere sulla sicurezza stessa dell’equipaggio“.

“Il fatto che sia stata fatta una Barbie ispirata a Samantha Cristoforetti la dice lunga sull’impatto mediatico profondo che ha avuto la sua figura. Il nuovo incarico che ricoprirà da domani, come comandante dell’ISS, non farà che rafforzare la sua immagine e potenziarne l’impatto sulle giovani generazioni, tanto più su quelle di sesso femminile”, ha aggiunto Anselmo.