Elezioni, Speranza rieletto a Napoli nel Pd ma Meloni lo spazza via dal Ministero

Il Ministro della Salute uscente, Roberto Speranza, noto al Paese per la sua linea dura contro il Covid a colpi di restrizioni, zone rosse, lockdown, coprifuochi e green pass, è stato rieletto alle elezioni politiche di ieri nel seggio in cui era candidato come capolista del Partito Democratico, a Napoli dove il Pd è arrivato terza con il 15,1% dei consensi, dietro al Movimento 5 Stelle e al Centrodestra, ma comunque sufficiente ad ottenere un seggio per la Camera dei Deputati, che andrà appunto a Speranza.

Il Ministro uscente era stato inserito in una posizione quasi “blindata”: soltanto un clamoroso tracollo del Pd non lo avrebbe visto rieletto, come invece accaduto ad altri big rimasti esclusi come Emma Bonino e Luigi Di Maio. Speranza, in ogni caso, stavolta rimarrà all’opposizione del governo di Centrodestra che, trionfando, lo ha spazzato via dal Ministero. L’esperienza di Speranza quale Ministro della Salute, iniziata il 5 settembre 2019, finisce qui, o meglio finirà entro un paio di settimane, il tempo utile alla formazione e all’insediamento del nuovo Governo, esattamente tre anni e un mese dopo il suo insediamento.