“Fiona” diventa un uragano, allerta a Porto Rico: previsti livelli di pioggia “storici” | MAPPE

La tempesta Fiona si è rafforzata in un uragano oggi mentre si avvicina a Porto Rico. I meteorologi hanno previsto livelli di pioggia “storici” in grado di produrre frane e inondazioni: previsti da 300 a 400mm di pioggia sul Porto Rico orientale e meridionale, con punte di 640mm in zone isolate. Fiona era centrata 80km a sud di Ponce, Porto Rico, con venti massimi sostenuti di 130km/h e spostandosi da ovest a nord-ovest a 13km/h.

La preoccupazione per Fiona è alta in tutta l’isola appena due giorni prima dell’anniversario dell’uragano Maria, una devastante tempesta di categoria 4 che ha colpito il 20 settembre 2017, distruggendo la rete elettrica dell’isola e provocando quasi 3.000 morti. Più di 3.000 case hanno ancora solo un telo blu come tetto e le infrastrutture rimangono deboli. Ora si prevede che Fiona colpisca città e paesi lungo la costa meridionale di Porto Rico che non si sono ancora completamente ripresi da una serie di forti terremoti che hanno colpito l’area a partire dalla fine del 2019.

Le autorità hanno riferito di diverse chiusure stradali in tutta l’isola poiché alberi e piccole frane hanno bloccato l’accesso. Sabato notte più di 100 persone avevano cercato rifugio in tutta l’isola, la maggior parte nella città costiera meridionale di Guayanilla. Luma, la società che gestisce la trasmissione e la distribuzione di energia, ha avvertito di “interruzioni diffuse del servizio”. A partire da domenica mattina, oltre 320.000 clienti sono rimasti senza elettricità. La rete elettrica di Porto Rico è stata rasa al suolo dall’uragano Maria e rimane fragile, con la ricostruzione iniziata solo di recente.

Il governatore di Porto Rico, Pedro Pierluisi, si è detto pronto a dichiarare lo stato di emergenza se necessario e ha attivato la Guardia Nazionale mentre si avvicinava la sesta tempesta a cui è stato assegnato un nome in questa stagione degli uragani atlantici. Pierluisi ha annunciato che le scuole pubbliche e le agenzie governative rimarranno chiuse lunedì 19 settembre.

Fiona dovrebbe sferzare la Repubblica Dominicana lunedì e poi il nord di Haiti e le isole Turks e Caicos con la minaccia di forti piogge. Martedì 20 potrebbe minacciare l’estremità meridionale delle Bahamas. Un’allerta uragano è stata diramata per la costa orientale della Repubblica Dominicana da Cabo Caucedo a Cabo Frances Viejo.

Fiona ha già colpito i Caraibi orientali, uccidendo un uomo nel territorio francese della Guadalupa quando le inondazioni hanno spazzato via la sua casa, hanno detto i funzionari. La tempesta ha anche danneggiato strade, sradicato alberi e distrutto almeno un ponte. Anche St. Kitts e Nevis hanno riferito di inondazioni e alberi abbattuti. Decine di clienti sono ancora senza elettricità o acqua, secondo la Caribbean Disaster Emergency Management Agency.