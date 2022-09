Gas: l’Ue rinvia la comunicazione sul price cap

MeteoWeb

La Commissione europea non presenterà domani la sua proposta ufficiale, ovvero una comunicazione, sulla questione del price cap alle importazioni di gas. Lo apprende l’ANSA da fonti vicine al dossier. Il piano, salvo ulteriori cambiamenti dell’ultim’ora, dovrebbe essere presentato il prossimo 4 ottobre.

I negoziati tra Bruxelles e le capitali sono in corso in queste ore e, a quanto si apprende, resta aperta la possibilità che un documento informale (non paper) su diverse opzioni di politica dei prezzi del gas venga distribuito agli ambasciatori dei Ventisette riuniti domani, in vista del Consiglio Affari Energia di venerdì.